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Lionel Skaloni je uspeo da kao selektor Argentine osvoji Mundijal pre četiri godine, a i ove godine u Americi igraki zaista na visokom nivou.

Videćemo ih u šesnaestini finala protiv Zelenortskih Ostrva gde su apsolutni favoriti, meč je na programu u petak na subotu u ponoć.

Ono što se u Argentini već pominje jeste da će, bez obzira na rezultat na ovom Mundijalu, Skaloni ostati selektor reprezentacije i da je već bilo nekoliko sastanaka sa čelnim ljudima saveza.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

Dogovor je da ostane do 2031. godine, verbalno je sve utanačeno i čeka se samo završetak Mundijala.

Upravo će mu meč protiv Zelenortskih ostrva biti 100. na klupi Argentine.

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