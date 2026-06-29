Skaloni ostaje selektor Argentine do 2031. godine, a njegov 100. meč na klupi biće protiv Zelenortskih ostrva u petak u ponoć.
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Lionel Skaloni je uspeo da kao selektor Argentine osvoji Mundijal pre četiri godine, a i ove godine u Americi igraki zaista na visokom nivou.
Videćemo ih u šesnaestini finala protiv Zelenortskih Ostrva gde su apsolutni favoriti, meč je na programu u petak na subotu u ponoć.
Ono što se u Argentini već pominje jeste da će, bez obzira na rezultat na ovom Mundijalu, Skaloni ostati selektor reprezentacije i da je već bilo nekoliko sastanaka sa čelnim ljudima saveza.
Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia
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Dogovor je da ostane do 2031. godine, verbalno je sve utanačeno i čeka se samo završetak Mundijala.
Upravo će mu meč protiv Zelenortskih ostrva biti 100. na klupi Argentine.
Kurir sport/sportske.net
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