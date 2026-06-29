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Selektor Južne Koreje Hong Mjung-Bo nalazi se na žestokom udaru tamošnje javnosti nakon šokantnog ispadanja sa Svetskog prvenstva, a situacija u zemlji otišla je toliko daleko da su pojedini mediji tokom prenosa konferencije za štampu - zamaglili njegovo lice.

1/5 Vidi galeriju Hong Mjung-Bo, selektor Južne Koreje na Mundijalu 2026. Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Prema navodima medija i viralnim snimcima koji kruže društvenim mrežama, u Južnoj Koreji je zavladala prava "oluja besa" nakon eliminacije iz grupne faze, a selektor je postao glavna meta javnosti i medija.

Dodatni šok izazvao je potez nacionalne televizije KBS, koja je u određenim momentima prenosa nakon utakmice čak zamaglila lice selektora, što je u javnosti protumačeno kao svojevrsno "brisanje" iz etra.

Atmosfera je eskalirala do te mere da su se pojavili i izveštaji o ekstremnom nezadovoljstvu navijača, dok se na društvenim mrežama šire poruke koje ga označavaju kao glavnog krivca za debakl.

Situaciju je dodatno zaoštrio predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung, koji je javno kritikovao način vođenja reprezentacije i zatražio hitnu istragu o kompletnom sistemu, optužujući loše kadrovske odluke i “nekompetentno rukovođenje” kao uzrok neuspeha.

Predsednik je poručio da će Ministarstvo sporta i kulture ispitati sve okolnosti debakla, što je u javnosti dodatno pojačalo utisak da je ceo slučaj dobio i političku dimenziju.

U pojedinim izveštajima i komentarima, selektor Hong Mjung-Bo već se opisuje kao “nepoželjna figura” u javnosti, dok ga deo medija i navijača smatra direktno odgovornim za jedan od najvećih razočaranja južnokorejskog fudbala na Mundijalu.

Posle svega, njegova pozicija je praktično dovedena u pitanje, a fudbalska javnost u zemlji očekuje dalje poteze saveza i države.