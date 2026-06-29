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Popularna statistička stranica "Football Meets Data" sprovela je veliki broj simulacija mogućih scenarija na Svetskom prvenstvu, a rezultati su izazvali ogromnu pažnju fudbalske javnosti.

Prema njihovim projekcijama, najčešći potencijalni finale je duel između Francuske i Argentine, koji se pojavljuje u oko 8% svih simuliranih scenarija. Time bi svet dobio reprizu finala iz 2022. godine, kada je Argentina posle dramatičnog meča i penala stigla do titule prvaka sveta.

Na drugom mestu po verovatnoći nalazi se još jedan spektakularan par - Španija i Argentina, koji se u simulacijama pojavljuje u oko 6,5% slučajeva, što takođe otvara mogućnost novog sudara fudbalskih velikana u borbi za trofej.

Treći najčešći scenario prema modelima je duel Francuske i Engleske, koji se pojavljuje u oko 5,8% simulacija, što dodatno potvrđuje da su evropske i južnoameričke sile i dalje glavni favoriti za završnicu turnira.

Iako su u pitanju matematički modeli i hiljade različitih simulacija, rezultati jasno pokazuju jedan trend - svetski fudbal bi na ovom Mundijalu mogao da dobije završnicu punu velikih imena i potencijalnih klasika.