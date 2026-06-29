Slušaj vest

Utakmica je završena rezultatom 3:3, a završnica je posebno bila zanimljiva.

Rijad Marez, prva zvezda Alžira i kapiten ovog tima, u 93. minutu je postigao gola za vođstvo svog tima rezultatom 3:2. Bio je to pogodak koji je Alžir vodio do utakmice protiv Španije u šesnaestini finala.

Alžirci su ostali u neverici zbog tog gola nekadašnjeg fudbalera Mančester sitija, a na njihovu sreću, koliko god to bizarno zvučalo, Austrija je u 96. minutu stigla do izjednačenja.

1/5 Vidi galeriju Alžir - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Ova utakmica je dobila puno pažnje i komentara, baš kao i izjava Mareza nakon nje.

"Raširili smo igru, a oni su se povlačili. Ali u poslednjem trenutku neko mi je gurnuo loptu kroz sredinu. Morao sam da trčim, moram da poštujem fudbal. Znam da je malo sramotno, ali tako je. Lopta je došla ispred golmana i morao sam da šutiram, morao sam da pokušam da postignem gol“, rekao je Marez i nastavio u istom tonu:

"Znam da je bilo sramotno, ali takav je fudbal. Moram da ga poštujem. I dobra stvar je - dobra za njih - što su na kraju postigli gol i prošli dalje. Oba tima su prošla dalje i to je najvažnije".

Bonus video: