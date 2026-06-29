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Jedan trenutak u brazilskoj televizijskoj emisiji bio je dovoljan da Vinisijus Žunior rasplače čitavu naciju i pokaže svoju najemotivniju stranu, daleko od fudbalskog terena i golova na Mundijalu.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Brazila - Vinisijus Žunior Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

U emisiji "Domingao kom Huk", jedan od junaka Brazila u grupnoj fazi Svetskog prvenstva otvorio je srce i govorio o porodici koja mu je, kako kaže, bila temelj svega.

U trenutku koji je raznežio milione gledalaca, Vinisijusu je puštena emotivna video-poruka njegove bake Done Nilze. Čim su se na ekranu pojavile njene reči, mladi as Real Madrida nije uspeo da zadrži suze.

"Bio je stidljiv dečak. Fudbal mu je bio sve. Spavao je sa mnom dok nije napunio 16 godina… Vini, neka te Gospa od Aparecide uvek štiti. Tvoja baka te mnogo, mnogo voli", poruka je koja je potpuno slomila jednog od najboljih fudbalera sveta.

Vidno potresen, Vinisijus je jedva uspeo da smogne snage da govori o ženi koja mu je, kako ističe, obeležila život.

"Moja baka je veoma važna osoba u mom životu. Uvek je sve radila za mene. Kuća je bila mala, pa sam spavao sa njom. Nemam reči, ostavila je ogroman trag u mom životu", rekao je kroz emocije brazilski reprezentativac.

Otkrio je i da je odrastao u skromnim uslovima sa majkom, braćom, sestrama i bakom, naglašavajući da mu je porodica i danas najveća snaga.

"Kad god mogu, provodim vreme sa njom, jer znam da ti trenuci jednog dana postaju uspomene. Oni su sve žrtvovali da bih ja ostvario san", dodao je Vinisijus.

Dok Brazil čeka okršaj sa Japanom u osmini finala Svetskog prvenstva, priča o suzama i baki postala je jedna od najemotivnijih tema u domovini.