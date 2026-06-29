Slušaj vest

Selektor Kanade Džesi Marš nije čekao odlazak u svlačionicu posle utakmice protiv Južne Afrike, okupio je svoje igrače na centru terena i održao govor pun emocija, kojim je želeo da im stavi do znanja koliko je ponosan na ono što su ostvarili.

Snimak njegovog obraćanja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

"Vi ste kanadski heroji! Heroji za buduće generacije dece u ovoj zemlji koja će igrati ovaj sport. Ovaj sport ima veliku budućnost zahvaljujući vama. Trebalo bi da budete ponosni na to ko ste. Trebalo bi da budete ponosni na ovu utakmicu".

Nakon utakmice novinari su ga pitali zbog čega je odlučio da se ekipi obrati baš na terenu, a ne u svlačionici. Marš je odgovorio da ga uopšte ne zanimaju komentari onih koji smatraju da je to bio potez za kamere.

"Ljudi vole da kažu da je to predstava za javnost, kada se tim okuplja na terenu posle utakmice, ali baš me briga. Iskreno, nije me briga".

Američki stručnjak objasnio je da je upravo nekoliko minuta po završetku utakmice najvažniji trenutak za razgovor sa igračima.

"U tim trenucima posle utakmice igrače mediji i navijači razvuku na sve strane, zato morate da iskoristite priliku odmah tu. Mene zanima samo naš tim i ono što zajedno gradimo kao kolektiv".

Kanada će nokaut fazu igrati na tlu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je zbog raspleta u grupi ostala bez mogućnosti da nastavi takmičenje pred domaćim navijačima. Marš priznaje da je to u prvi mah bilo veliko razočaranje.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Bili smo veoma razočarani što smo morali da napustimo Kanadu... Ali momci su se brzo prilagodili i shvatili da je ovo ogromna prilika".

Ipak, podrška nije izostala. Na stadionu SoFi okupilo se više od 69.000 gledalaca, među kojima je bio i veliki broj navijača Kanade koji su pružili vetar u leđa svojoj reprezentaciji.

Dodatni razlog za optimizam predstavlja i povratak Alfonsa Dejvisa. Fudbaler Bajerna prvi put je zaigrao na ovogodišnjem Mundijalu nakon što je zbog povrede propustio grupnu fazu. Ušao je u igru u 75. minutu i odmah pokazao koliko znači timu, kreiravši veliku šansu za Promisa Dejvida, koji nije uspeo da je pretvori u pogodak.

Marš, koji je selektorsku funkciju preuzeo u maju 2024. godine, istakao je da se u Kanadi oseća kao kod kuće i da deli vrednosti ljudi koje predstavlja.

"Ideali i karakter kanadskog naroda veoma mi odgovaraju. To je zemlja koja je ljubazna i brižna prema strancima. To je zemlja koja više ceni ono što radite nego ono što govorite".

Za kraj konferencije dobio je pitanje o predstojećem duelu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine u osmini finala Svetskog prvenstva. Nije želeo da prognozira pobednika, ali je imao jasnu poruku za Amerikance.

"Na Sjedinjenim Američkim Državama je da pronađu rešenje, kao i na njihovim igračima. Protiv koga god Bosna igrala, odigraće veoma tešku utakmicu".

Reči selektora Kanade pokazuju koliko veruje u svoj tim, ali i koliko poštuje naredne rivale na Mundijalu, gde će njegova reprezentacija pokušati da nastavi istorijski uspeh.

Bonus video: