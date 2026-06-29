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Na Svetskom prvenstvu već je počela nokaut faza, a osim borbe za četvrtfinale, pažnju privlače i vrtoglave cene ulaznica. Oni koji su čekali da kupuju karte u poslednjem trenutku morali su da zavuku ruku duboko u džep, posebno za mečeve najvećih favorita.

Prema podacima platforme koja prati cene na sekundarnom tržištu ulaznica, pojedini navijači za najtraženije utakmice izdvajaju i blizu 2.000 dolara samo za najjeftiniju kartu, dok prosečne cene na pojedinim mečevima prelaze i 4.000 dolara.

Najveće interesovanje vlada za duel Argentine i Zelenortskih Ostrva, koji je trenutno najskuplji meč prve nokaut runde. Najjeftinije dostupne ulaznice na resale tržištu kreću se od oko 1.960 dolara, dok prosečna cena premašuje 4.000 dolara. Veliku ulogu u tome imaju armija navijača Lionela Mesija i ogromna potražnja za utakmicom.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Odmah iza nalazi se susret Meksika i Ekvadora, gde najjeftinije karte koštaju oko 1.900 dolara. Ogromna baza meksičkih navijača i činjenica da se utakmica igra na legendarnom stadionu Asteka dodatno su podigli cene.

Sa druge strane, navijači koji žele da osete atmosferu Mundijala mogli su znatno jeftinije da prođu na utakmicama manjeg interesovanja. Tako su se najpovoljnije ulaznice za duele poput Švajcarska - Alžir ili Južna Afrika - Kanada kretale od približno 330 do 340 dolara, što je višestruko manje u odnosu na najatraktivnije parove.

Razlike su ogromne i najbolje pokazuju koliko popularnost reprezentacija utiče na tržište. Dok se za neke utakmice može doći do karte za nekoliko stotina dolara, za duele najvećih favorita potrebno je izdvojiti gotovo šest puta više novca.

Treba, ipak, naglasiti da se ove cene odnose na sekundarno tržište i menjaju se iz sata u sat, u zavisnosti od ponude i potražnje. FIFA je navijačima preporučila da za kupovinu koriste zvaničnu platformu za prodaju i preprodaju ulaznica, nakon što su prethodnih dana zabeleženi brojni problemi sa pojedinim nezvaničnim servisima za preprodaju karata.