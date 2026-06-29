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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da je 72 utakmice grupne faze Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4.644.549 navijača.

"Ukupno 4.644.549 ljudi prisustvovalo je utakmicama tokom grupne faze, popunivši neverovatnih 99,7 odsto raspoloživih mesta i ostvarivši prosečnu posećenost od 64.508 gledalaca po meču", saopštila je FIFA.

"Navijači iz 210 zemalja i teritorija prisustvovali su grupnoj fazi Svetskog prvenstva, nadmašivši dosadašnji rekord ukupne posećenosti od 3,5 miliona, koji je postavljen na Svetskom prvenstvu 1994. godine u SAD", dodaje se u saopštenju.

Fifa je, takođe, zabeležila svoju najveću posećenost turnira u jednom danu u istoriji 25. juna, sa 426.834 gledalaca.

Kada je reč o terenu, postignuto je 215 golova tokom grupne faze takmičenja, u proseku tri gola po meču, što je novi rekord Svetskog prvenstva. Francuska, Nemačka i Holandija predvode listu sa po 10 postignutih golova.

Zabeleženo je ukupno 1.774 udarca ka golu (prosečno 24,6 po utakmici), a najviše pokušaja imala je selekcija Belgije - 73. Od 48 selekcija, samo reprezentacija Paname nije uspela da postigne gol u grupnoj fazi.

Od 1.248 igrača koji su predstavljali 48 reprezentacija, u grupnoj fazi je bar jednu utakmicu igralo njih 999.

Beta