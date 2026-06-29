HRVAT SLUČAJNO UŠAO U GEJ KLUB U AMERICI! Isplivao urnebesan snimak! Pogledajte njegovu reakciju kada je shvatio gde se nalazi
Hrvatska je pobedom protiv Gane obezbedila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a nakon ove utakmice koja je odigrana u okviru trećeg kola Grupe L, na društvenim mrežama se pojavio snimak jednog navijača koji je stigao da bodri svoju reprezentaciju.
Hrvatska je poslednju utakmicu grupne faze igrala u Filadelfiji i upravo odatle je stigao pomenuti snimak.
Objavio ga je jedan di-džej, koji je shvatio da navijač nije bio svestan da je ušao u gej klub.
Na objavljenom snimku, navodno, vide se trenuci nakon što je postao svestan svog okruženja i činjenici da se nalazi u lokalu kakve inače ne posećuje.
Navijač u hrvatskom dresu je platio piće, dok je istovremeno sa najozbiljnijim izrazom na licu gledao šta se dešava oko njega.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video: