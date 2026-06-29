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Hrvatska je pobedom protiv Gane obezbedila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a nakon ove utakmice koja je odigrana u okviru trećeg kola Grupe L, na društvenim mrežama se pojavio snimak jednog navijača koji je stigao da bodri svoju reprezentaciju.

1/9 Vidi galeriju Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Hrvatska je poslednju utakmicu grupne faze igrala u Filadelfiji i upravo odatle je stigao pomenuti snimak.

Objavio ga je jedan di-džej, koji je shvatio da navijač nije bio svestan da je ušao u gej klub.

Na objavljenom snimku, navodno, vide se trenuci nakon što je postao svestan svog okruženja i činjenici da se nalazi u lokalu kakve inače ne posećuje.

Navijač u hrvatskom dresu je platio piće, dok je istovremeno sa najozbiljnijim izrazom na licu gledao šta se dešava oko njega.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: