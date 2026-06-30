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Posle maksimalnog učinka u grupnoj fazi Svetskog prvenstva 2026. godine, argentinska reprezentacija overila je plasman u nokaut rundu i odmah napravila - feštu.

Umesto klasičnog slavlja u hotelu, usledila je prava fudbalska žurka u kampu u Kanzas Sitiju – i to uz roštilj koji su organizovali sami igrači.

U opuštenoj atmosferi, meso su okretale i delile najveće zvezde tima, uključujući golmana Emilijana Martineza i napadača Lautara Martineza, dok je sve iz prvog reda pratio i predsednik Fudbalskog saveza Argentine Klaudio Tapija, koji se čak i priključio ekipi.

Prizor u kojem čelnik saveza stoji rame uz rame sa igračima dodatno je pokazao koliko je atmosfera u timu opuštena i koliko vlada jedinstvo pred najvažniji deo turnira.

Argentina sada ide na Zelenortska Ostrva u šesnaestini finala, debitanta na Mundijalima koji je već napravio iznenađenje u grupi, ali će aktuelni šampioni ući kao apsolutni favoriti.

Žreb im se pritom otvorio gotovo idealno – u narednim rundama mogli bi da igraju protiv Australije ili Egipta, a zatim i protiv Švajcarske, Alžira, Kolumbije ili Gane, dok se do same završnice ne ukrštaju sa evropskim velikanima sa druge strane kostura.

Sve to dodatno podgreva priče da je Argentina dobila jedan od najpovoljnijih puteva ka odbrani titule.