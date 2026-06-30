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Žoze Murinjo izazvao je veliku pažnju javnosti svojim iskrenim komentarima o aktuelnom Svetskom prvenstvu, poručivši da ga mnoge utakmice – jednostavno ne zanimaju.

1/6 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Ricardo Rocha / Alamy / Profimedia, Diogo Faria Reis/Avant Sports / imago sportfotodienst / Profimedia, FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Čuveni portugalski stručnjak priznao je da pojedine mečeve prestaje da gleda gotovo odmah nakon početka.

"Moram da budem iskren, neke utakmice ugasim već posle deset minuta", rekao je Murinjo bez ustezanja.

On smatra da je proširenje Mundijala na 48 reprezentacija uticalo na kvalitet igre i da se više ne viđaju rezultati kakvi su nekada bili tipični za najveće takmičenje.

"Ne sviđa mi se taj osećaj. Za mene je Svetsko prvenstvo vrh vrhova. Ovde nije moguće da gledamo 7:1 ili 5:1. Ovo je Mundijal!", poručio je Portugalac.

Ipak, Murinjo ističe da turnir i dalje ima posebnu draž van terena.

„Lepo je jer ceo svet diše za fudbal“, dodao je on.

Kao jedini meč koji ga je zaista oduševio izdvojio je duel Brazila i Maroka, za koji je rekao da je bio "sjajna utakmica".