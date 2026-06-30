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Argentina je grupnu fazu završila maksimalnim učinkom i deluje kao jedan od glavnih favorita za odbranu titule svetskog šampiona, a podrška "gaučosa" na stadionima je impresivna.

Međutim, scena sa utakmice protiv Jordana u Dalasu obišla je svet i pokazala koliko su argentinski navijači složni i solidarni.

Tokom meča jedan od navijača izgubio je novčanik na tribinama, a srećni pronalazač ga je odmah podigao uvis ne bi li ga neko primetio.

Kako se vlasnik nije javljao zbog velike gužve, navijači su odlučili da uzmu stvar u svoje ruke - sa lične karte su pročitali njegovo ime i krenuli da ga dozivaju horski.

Posle nekoliko trenutaka, zbunjeni i srećni vlasnik se pojavio, a stadion je eksplodirao od oduševljenja.

Na kraju su i on i momak koji je pronašao novčanik završili na ramenima drugih navijača, uz ovacije svih prisutnih.