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Nakon ispadanja sa Mundijala u grupnoj fazi selektor Hong Mjung-Bo je podneo ostavku, ali to nije bilo dovoljno da izbegne negativne reakcije javnosti, pa čak i pretnje smrću.

Predsednik Fudbalskog saveza Južne Koreje je poručio da će država ispitati kako je došlo do velikog razočaranja.

Podsetimo, u grupi sa Meksikom, Južnom Afrikom i Češkom, Južna Koreja je osvojila tri boda i tako završila takmičenje.

1/4 Vidi galeriju Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Nakon svega što se dogodilo, iz ove azijske zemlje je stigla informacija da je policija prinuđena da čuva Mjung-Boa.

Prema navodima koji mogu da se pročitaju na portalu "koreaherald.com" policija Južne Koreje će preduzeti mere bezbednosti na aerodromu na kojem se očekuje dolazak reprezentacije.

Na aerodrom će biti poslato 160 pripadnika jedinice za razbijanje demonstracija, kao i 25 specijalno obučenih telohranitelja.

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