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Kanadski fudbaler Alfonso Dejvis rekao je da je plasman u osminu finala Svetskog prvenstva ostvarenja sna za njegov tim i dodao da on i njegovi saigrači ne žele da se tu zaustave.

Fudbalska reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je sinoć u šesnaestini finala u Inglvudu pobedila selekciju Južne Afrike 1:0.

Pobednički gol za selekciju Kanade, koja se prvi put u svojoj istoriji plasirala u osminu finala Mundijala, postigao je Stiven Eustakio u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

"Kraj je bio neverovatan. Kada smo izašli na teren, trebala nam je energija i mislim da je trener napravio izmene u pravo vreme i doneo pobedu. Eustakio je pogodio prelep volej pravo u ugao... bilo je apsolutno vrhunski. Trenutno smo u ekstazi i srećni smo što nastavljamo takmičenje na ovom turniru", rekao je Dejvis za sajt FIFA.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Usledile su neverovatne scene nakon pobedonosnog gola, kada je ceo tim zajedno slavio pored terena, što su uspomene koje će Dejvis čuvati celog života.

"Mogli ste da vidite da su svi utrčali na teren jer nam ovo toliko znači. Ovo je naše drugo Svetsko prvenstvo uzastopno, a ono prvo nije baš prošlo po planu. Za većinu nas ovo je ostvarenje sna i želimo da nastavimo ovaj niz i da nastavimo da guramo napred", rekao je on.

Dejvis je nestrpljivo čekao šansu da debituje na ovom Svetskom prvenstvu, pa je za njega lično postojao osećaj radosti i olakšanja što je konačno istrčao na teren.

"Bilo je teško. Gledati prve tri utakmice, sedeti sa strane... čak i prijateljske utakmice. Bilo je teško, ali znao sam da će moje vreme doći. Morao sam samo da budem strpljiv i da nastavim da radim. Tim i trener su mi dali prostor da ne žurim, a momci su se dobro snašli i dali mi priliku da danas izađem na teren i ja im aplaudiram zbog toga", rekao je Dejvis.

Reprezentacija Kanade će u osmini finala, u Hjustonu, igrati protiv pobednika duela između selekcija Holandije i Maroka.

Upitan Koliko Kanada daleko može da stigne, Dejvis je rekao da to zavisi od njih.

"Znamo da nas čekaju teški protivnici. Za nas je samo nebo granica. Imamo talenat u ovom timu i imamo motivaciju. Mislim da će narednih nekoliko dana biti važno da se oporavio i fokusiramo na sledećeg protivnika", zaključio je on.

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