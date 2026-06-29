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Češka fudbalska reprezentacija ostala je bez selektora svega nekoliko dana po završetku Mundijal.

Miroslav Koubek i Fudbalski savez Češke sporazumno su raskinuli saradnju, nakon što je iskusni stručnjak ponudio ostavku, a predsednik Saveza David Trunda je prihvatio.

Češka - Južna Afrika Foto: Molly Darlington / Getty images / Profimedia

Koubek je preuzeo odgovornost za neuspeh reprezentacije, koja je eliminisana već u grupnoj fazi posle poraza od Južne Koreje i Meksika, uz remi sa Južnom Afrikom.

Predsednik Saveza zahvalio se Koubeku na svemu što je uradio za češki fudbal i posebno istakao da je upravo on posle 20 godina odveo reprezentaciju na Svetsko prvenstvo.

Iako je imao ugovor na još dve i po godine, Koubek je odlučio da se povuče, pa će čelnici češkog fudbala sada morati da pronađu novog selektora uoči početka Lige nacija u septembru.

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