Drama na Mundijalu: Brazil se mučio protiv Japana, ali je preokrenuo i pobedio 2:1. Pogledajte kako je Martineli doneo trijumf!
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OPŠTI ŠOK NA MUNDIJALU! Drama na utakmici Brazila i Japana! (VIDEO)
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Brazil je bio na kolenima, ali "selesao" ide u osminu finala Mundijala!
Vodio je Japan na poluvremenu protiv Brazila, kome su se u ovoj utakmici povredili Lukas Paketa i Kazemiro, ali tim Karla Anćelotija je izdržao i napravio preokret za pobedu - 2:1!
Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Gol odluke za totalnu dramu u Teksasu dao je Martinelu u petom minutu nadokande vremena.
Pogledajte kako je odveo Brazil dalje...
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