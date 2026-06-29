Slušaj vest

Brazil je bio na kolenima, ali "selesao" ide u osminu finala Mundijala!

Vodio je Japan na poluvremenu protiv Brazila, kome su se u ovoj utakmici povredili Lukas Paketa i Kazemiro, ali tim Karla Anćelotija je izdržao i napravio preokret za pobedu - 2:1!

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Gol odluke za totalnu dramu u Teksasu dao je Martinelu u petom minutu nadokande vremena.

Pogledajte kako je odveo Brazil dalje...

Ne propustiteFudbalŠAMAR ZA SAŠU ILIĆA! Trener Partizana je imao šta da kaže...
Saša Ilić
FIFA WC 2026BRAZIL PRED KOLAPSOM U TEKSASU! Japan bacio Anćelotija u brigu, Sano "probušio" Alisona! (VIDEO)
profimedia-1113367560.jpg
FudbalPAO DOGOVOR! Crvena zvezda ugovorila transfer od 4,5 miliona evra?
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković
TenisMUČIO SE SA KECMANOVIĆ, A ONDA JE REKAO SVE ŠTO MU JE NA DUŠI O SRPSKOM TENISERU: Janik Siner bez dlake na jeziku!
Janik Siner

BONUS VIDEO:

00:25
Novak Đoković izlazi u saoku na Centralni teren Izvor: Arena tenis