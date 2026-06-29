Karlo Anćeloti ponovo o Nejmaru...
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BRAZILCI ĆE BITI BESNI NA ANĆELOTIJA UPRKOS POBEDI! Evo šta je rekao o Nejmaru - heroju nacije!
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Pobedili su Brazilci selekciju Japana sa 2:1 i plasirali se u osminu finala na Mundijalu.
Selektor Brazila Karlo Anćeloti, govorio je o zvezdi tima Nejmaru, koga od početka SP "dozira"!
Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Navijači vole Nejmara, a superstar je odigrao svega nekoliko minuta protiv Škotske. Anćeloti je posle Japana objasnio da je Nejmara čuvao za produžetak...
- Čekao sam Nejmara za produžetke. Rekao sam mu da će ući oko 60. ili 65. minuta ako ne izjednačimo. Međutim, pošto smo izjednačili, nisam želeo da menjam strukturu tima i izgubim kontrolu nad utakmicom. Zato sam ga sačuvao za produžetke - objasnio je Anćeloti.
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