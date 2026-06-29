Pobedili su Brazilci selekciju Japana sa 2:1 i plasirali se u osminu finala na Mundijalu .

Navijači vole Nejmara, a superstar je odigrao svega nekoliko minuta protiv Škotske. Anćeloti je posle Japana objasnio da je Nejmara čuvao za produžetak...

- Čekao sam Nejmara za produžetke. Rekao sam mu da će ući oko 60. ili 65. minuta ako ne izjednačimo. Međutim, pošto smo izjednačili, nisam želeo da menjam strukturu tima i izgubim kontrolu nad utakmicom. Zato sam ga sačuvao za produžetke - objasnio je Anćeloti.