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Pobedili su Brazilci selekciju Japana sa 2:1 i plasirali se u osminu finala na Mundijalu.

Selektor Brazila Karlo Anćeloti, govorio je o zvezdi tima Nejmaru, koga od početka SP "dozira"!

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Navijači vole Nejmara, a superstar je odigrao svega nekoliko minuta protiv Škotske. Anćeloti je posle Japana objasnio da je Nejmara čuvao za produžetak...

- Čekao sam Nejmara za produžetke. Rekao sam mu da će ući oko 60. ili 65. minuta ako ne izjednačimo. Međutim, pošto smo izjednačili, nisam želeo da menjam strukturu tima i izgubim kontrolu nad utakmicom. Zato sam ga sačuvao za produžetke - objasnio je Anćeloti.

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