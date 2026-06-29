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Brazilski fudbaler Gabrijel Martineli, koji je postigao pobedonosni gol u večerašnjoj utakmici protiv Japana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, rekao je da je ponosan i da ekipa uz mnogo samopouzdanja nastavlja takmičenje.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

"Ovo mi znači jako mnogo. Cela moja porodica gleda, prijatelji kod kuće, naši ljudi slave. Presrećan sam i zaista ponosan. Ova pobeda nam uliva dodatno samopouzdanje da nastavimo dalje. Moramo čvrsto ostati na zemlji i ako tako bude, možemo očekivati još dobrih stvari", rekao je Martineli, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Japan je poveo u 29. minutu golom koji je postigao Kaišu Sano, a izjednačio je Kazemiro u 56. minutu. Pobedu Brazilu doneo je Gabrijel Martineli u šestom minutu nadoknade vremena.

"Borili smo se tokom cele utakmice i želeli smo da zadržimo posed lopte. Znali smo da ćemo pre ili kasnije uspeti da se približimo golu. Japan je zaista dobro zatvorio odbranu, ali smo obavili odličan posao, kontrolisali smo utakmicu i na kraju stvorili priliku koja nam je donela pobedu", rekao je Martineli.

Brazil će u osmini finala 5. jula igrati protiv pobednika duela Obale Slonovače i Norveške.