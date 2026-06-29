Slušaj vest

Brazilski fudbaler Kazemiro rekao je da je ekipa večeras u šesnaestini finala pobedila Japan jer je bila smirena i strpljiva i dodao da morate ceniti čitav tim ako želite da osvojite titulu na Svetskom prvenstvu.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

 "Mislim da su ključ bili naša smirenost, strpljenje i to što smo neprestano vršili pritisak na tim koji se branio u veoma niskom bloku. Verovali smo da će doći naš trenutak. Naše samopouzdanje i pritisak koji smo vršili bili su presudni u ovoj utakmici", rekao je Kazemiro, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su večeras u Hjustonu pobedili Japan 2:1.

Japan je poveo u 29. minutu golom koji je postigao Kaišu Sano, a izjednačio je Kazemiro u 56. minutu. Pobedu Brazilu doneo je Gabrijel Martineli u šestom minutu nadoknade vremena.

"Osećam mnogo emocija. Kada postignete gol, molite Boga da vas obasja u tom trenutku. Zaista je mnogo emocija odjednom. Moramo da cenimo čitavu ekipu. Martineli je postigao pobedonosni gol. To je put do osvajanja Svetskog prvenstva, morate da cenite ;čitav tim", naveo je Kazemiro.

Brazil će u osmini finala 5. jula igrati protiv pobednika duela Obale Slonovače i Norveške.

Ne propustiteFIFA WC 2026MARTINELI PUCA OD PONOSA: Ovo mi znači jako mnogo, naši ljudi slave...
profimedia-1113394178.jpg
FIFA WC 2026BRAZILCI ĆE BITI BESNI NA ANĆELOTIJA UPRKOS POBEDI! Evo šta je rekao o Nejmaru - heroju nacije!
profimedia-1113390302.jpg
FIFA WC 2026BRAZIL PRED KOLAPSOM U TEKSASU! Japan bacio Anćelotija u brigu, Sano "probušio" Alisona! (VIDEO)
profimedia-1113367560.jpg
FIFA WC 2026MARTINELI U 95. MINUTU ODVEO BRAZIL U OSMINU FINALA MUNDIJALA: Potpuno ludilo u Hjustonu - Selesao nakon preokreta srušio Japan!
profimedia-1113385755.jpg
FIFA WC 2026"SVETA VODA" I SKANDAL VEKA! "KANARINCI" NA OSVETU ČEKAJU 36 GODINA: Da li ćemo gledati polufinale Brazil - Argentina? Evo šta treba da se desi
Lionel Mesi Vinisijus Žunior

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir