KAZEMIRO EMOTIVAN POSLE POBEDE: Iskusni Brazilac otkrio ključ trijumfa nad Japanom
Brazilski fudbaler Kazemiro rekao je da je ekipa večeras u šesnaestini finala pobedila Japan jer je bila smirena i strpljiva i dodao da morate ceniti čitav tim ako želite da osvojite titulu na Svetskom prvenstvu.
"Mislim da su ključ bili naša smirenost, strpljenje i to što smo neprestano vršili pritisak na tim koji se branio u veoma niskom bloku. Verovali smo da će doći naš trenutak. Naše samopouzdanje i pritisak koji smo vršili bili su presudni u ovoj utakmici", rekao je Kazemiro, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su večeras u Hjustonu pobedili Japan 2:1.
Japan je poveo u 29. minutu golom koji je postigao Kaišu Sano, a izjednačio je Kazemiro u 56. minutu. Pobedu Brazilu doneo je Gabrijel Martineli u šestom minutu nadoknade vremena.
"Osećam mnogo emocija. Kada postignete gol, molite Boga da vas obasja u tom trenutku. Zaista je mnogo emocija odjednom. Moramo da cenimo čitavu ekipu. Martineli je postigao pobedonosni gol. To je put do osvajanja Svetskog prvenstva, morate da cenite ;čitav tim", naveo je Kazemiro.
Brazil će u osmini finala 5. jula igrati protiv pobednika duela Obale Slonovače i Norveške.