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Brazilski fudbaler Kazemiro rekao je da je ekipa večeras u šesnaestini finala pobedila Japan jer je bila smirena i strpljiva i dodao da morate ceniti čitav tim ako želite da osvojite titulu na Svetskom prvenstvu.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

"Mislim da su ključ bili naša smirenost, strpljenje i to što smo neprestano vršili pritisak na tim koji se branio u veoma niskom bloku. Verovali smo da će doći naš trenutak. Naše samopouzdanje i pritisak koji smo vršili bili su presudni u ovoj utakmici", rekao je Kazemiro, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su večeras u Hjustonu pobedili Japan 2:1.

Japan je poveo u 29. minutu golom koji je postigao Kaišu Sano, a izjednačio je Kazemiro u 56. minutu. Pobedu Brazilu doneo je Gabrijel Martineli u šestom minutu nadoknade vremena.

"Osećam mnogo emocija. Kada postignete gol, molite Boga da vas obasja u tom trenutku. Zaista je mnogo emocija odjednom. Moramo da cenimo čitavu ekipu. Martineli je postigao pobedonosni gol. To je put do osvajanja Svetskog prvenstva, morate da cenite ;čitav tim", naveo je Kazemiro.

Brazil će u osmini finala 5. jula igrati protiv pobednika duela Obale Slonovače i Norveške.