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Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan vratio se u SAD i priključio ekipi uoči utakmice šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Švedske, nakon što je bio u Evropi zbog majčine sahrane.

Dešan je saznao da mu je majka umrla dan posle pobede Francuske protiv Iraka 22. juna.

Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

On je ubrzo otputovao u Francusku, zbog čega je propustio poslednju utakmicu grupne faze protiv Norveške (4:1).

"Ovde sam. Dobro sam i dobro je biti zauzet otkako sam se vratio", rekao je Dešan putem prevodioca.

Francuska je pobedila u sve tri utakmice u grupi, a na ovogodišnjem turniru to je uspelo još samo braniocu titule Argentini i Meksiku.

"Bilo mi je veoma teško. I za mene i za francusku reprezentaciju je bilo važno što sam otišao. Oni su uradili ono što su morali da urade. I sada se pripremamo za takmičenje unutar takmičenja", naveo je francuski selektor.

Francuska će u utorak od 23 časa igrati protiv Švedske.

"To je na neki način bio šok. On je imao puno poverenje u nas i igrali smo najbolje što smo mogli. Srećni smo što se vratio. Ne mislim da je lako tugovati u ovakvim uslovima. Ovo je fudbal i sada imamo Svetsko prvenstvo, tako je kako je", rekao je vezni igrač Francuske Adrijen Rabio.

Dešan je predvodio Francusku do titule svetskog šampiona 2018. godine i četiri godine kasnije do finala.

Kao kapiten predvodio je Francusku do titule 1998. godine.

Reprezentaciju je preuzeo 2012. godine, a u januaru je rekao da će napustiti tim ovog leta.

Međunarodna fudbalska federacije (Fifa) odbila je zahtev Fudbalskog saveza Francuske da ekipa nosi crni flor na utakmici protiv Švedske u čast selektorove majke.

"To ne menja mnogo, da budem iskren. Nije mi bio potreban dodatni znak, već sam ih imao, direktnih ili indirektnih", dodao je Dešan.

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