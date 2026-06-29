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Paragvaj sjajno parira favorizovanom rivalu i potpuno je zasluženo poveo u 42. minutu.

Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Hulio Ensiso je realizovao fantastičan napad "Albiroje".

Paragvajci su se uglavnom branili, a onda je krenuo napad po desnoj strani.Almiron je na sjajan način uposlio Bobadilju, ovaj centrirao sa desne strane, a potpuno usamljeni Ensiso glavom je sa 7-8 metara sproveo loptu u mrežu.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir