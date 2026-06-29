Fudbaleri Nemačke i Paragvaja sastaju se u Bostonu u utakmici šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
MUNDIJAL 2026
HLADAN TUŠ ZA PANCERE U BOSTONU: Ovako je Paragvaj šokirao Nemačku!
Slušaj vest
Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
Hulio Ensiso je realizovao fantastičan napad "Albiroje".
Paragvajci su se uglavnom branili, a onda je krenuo napad po desnoj strani.Almiron je na sjajan način uposlio Bobadilju, ovaj centrirao sa desne strane, a potpuno usamljeni Ensiso glavom je sa 7-8 metara sproveo loptu u mrežu.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
Reaguj
Komentariši