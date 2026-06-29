"Veoma sam razočaran što moramo da završimo učešće na turniru već u ovoj fazi, ali igrači su dali sve od sebe, baš kao i tokom celog puta do ovog trenutka. I stručni štab je neumorno radio kako bi pružio podršku ekipi. Trenutno sam potpuno slomljen jer smo dali sve što smo imali, ali želim da prihvatim ovaj rezultat i iskoristim ga da postanemo još jači tim", rekao je Morijasu, preneo je sajt Fife.