TRAGEDIJA JAPANA - SELEKTOR POTPUNO UTUČEN: Slomljen sam i razočaran, ali dali smo sve od sebe na SP
"Veoma sam razočaran što moramo da završimo učešće na turniru već u ovoj fazi, ali igrači su dali sve od sebe, baš kao i tokom celog puta do ovog trenutka. I stručni štab je neumorno radio kako bi pružio podršku ekipi. Trenutno sam potpuno slomljen jer smo dali sve što smo imali, ali želim da prihvatim ovaj rezultat i iskoristim ga da postanemo još jači tim", rekao je Morijasu, preneo je sajt Fife.
Fudbaleri Japana nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Hjustonu izgubili od Brazila 1:2.
Japan je poveo u 29. minutu golom koji je postigao Kaišu Sano, a izjednačio je Kazemiro u 56. minutu. Pobedu Brazilu doneo je Gabrijel Martineli u šestom minutu nadoknade vremena.
Reprezentativac Japana Džunja Ito takođe je razočaran zbog eliminacije.
"Dobro smo otvorili prvo poluvreme, prvi postigli gol i kontrolisali tok utakmice. Međutim, od početka drugog poluvremena potisnuli su nas pred naš gol, a kada su izjednačili, momentum je prešao na njihovu stranu. Uputili su nekoliko jednostavnih centaršuteva zaredom, a primili smo gol kada se njihov vezni igrač neprimetno ubacio na drugu stativu. Posle toga smo sami sebi dodatno otežali utakmicu", rekao je Ito.