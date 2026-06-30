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Abigejl Velez, bivša misica Amerike, a sada novinarka TV ABC 7 kanala, žestoko je u jednom uključenju uvredila stanovnike Bosne i Hercegovine.

Novinarka ove kuće je u najavi utakmice javno izjavila kako uopšte ne zna gde se Bosna i Hercegovina nalazi na mapi sveta.

1/7 Vidi galeriju Abigejl Velez Foto: Instagram

- Sledeće srede igramo protiv Bosne. Šta da mislim o Bosni, kada ne znam ni gde je na mapi? Ne znam prvu stvar o Bosni, i ne želim da znam, ali znam da ćemo ih pobediti sledeće srede. Tim Amerike se vratio, bolji smo nego ikad. Pripremi se, Bosno jer ti to ne želiš - rekla je Abigejl Velez sa Long Biča u Los Anđelesu.

Ova lepotica je podigla veliku prašinu i izazvala lavinu negativnih reakcija. Nije prošlo dugo, a morala je da proguta svoje reči i uputi javno izvinjenje.

"U lošem pokušaju da unesem malo zabave u priču oko Svetskog prvenstva, otišla sam predaleko i dala nepromišljen komentar u programu koji je bio bezosećajan i neprimeren. Izvinjavam se ljudima u Bosni i fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Svetsko prvenstvo treba da bude događaj koji ujedinjuje zajednice širom sveta, a moj komentar nije odražavao taj duh. Želim sve najbolje svim reprezentacijama koje nastavljaju učešće na Svetskom prvenstvu", napisala je Abigejl.

Na društvenim mrežama se posle njenog izvinjenja pojavila teorija da je bila primorana da se izvini zbog njenog nadređenog koji je poreklom iz Sarajeva.

U samom vrhu pomenute medijske imperije nalazi se Almin Karamehmedović, rođeni Sarajlija.

Upravo zbog činjenice da je Karamehmedović od avgusta 2024. godine predsednik ABC Newsa, gde lično nadgleda celokupan informativni program i svakodnevno poslovanje ove uticajne kuće, deo javnost se na društvenim mrežama zapitala da li je upravo prvi čovek televizije lično naterao novinarku da kaže da je pogrešila.