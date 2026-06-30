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Ta utakmica je na programu u dva časa iza ponoći po srpskom vremenu u noći između srede i četvrtka.

Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

 I dok se sa nestrpljenjem očekuje meč koji se igra u San Francisku, na internetu je odavno počeo "rat" navijača. I dobili smo pobednika!

Društvenim mrežama proširila se nesvakidašnja prepiska koja je izazvala lavinu duhovitih komentara i privukla veliku pažnju javnosti.

Sve je započelo kada je jedna korisnica "Instagram Threads-a" iz SAD-a, zbunjena zvaničnim nazivom protivnika američke reprezentacije, javno upitala zašto njezina selekcija mora da igra protiv dve države, dok svi ostali na turniru imaju samo jednog protivnika.

“Zašto mi igramo protiv dve države u nokaut fazi Svetskog prvenstva, a svi ostali igraju protiv samo jedne? Zašto mi igramo protiv Bosne i Hercegovine?”, glasilo je njezino pitanje.

Mundijal 2026
Mundijal 2026 Foto: Printskrin

 Odgovor s druge strane stigao je vrlo brzo, a jedna Bosanka je na originalan način odlučila da pojasni situaciju, ponudivši taktičko objašnjenje koje je ubrzo postalo viralni hit.

“Kao Bosanka, obasniću ti kako to ide – Bosna počinje utakmicu, a Hercegovina ulazi s klupe nakon poluvremena”, stoji u njezinu komentaru.

Amerikanka očigledno nije shvatila šalu, pa je dodatno bocnula navijače BiH: “Vau! To je varanje i prilično sam sigurna da ćemo ih svejedno izbaciti”.

Ubrzo je usledila nova duhovita replika sa bosanske strane u kojoj je istaknuto:

“FIFA nam dopušta da to radimo, tako da nije varanje! Nemoj biti toliko sigurna, pobedili smo Italiju”.

Ova je virtualna rasprava u kratkom roku prikupila brojne reakcija i pokrenula celi niz novih pošalica na račun imena Bosne i Hercegovine.

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir