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Golman fudbalske reprezentacije Paragvaja Orlando Hil izjavio je da je "neverovatno" uzbuđen nakon današnje pobede nad selekcijom Nemačke i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva, kao i da taj uspeh posvećuje "svim Paragvajcima".

1/9 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Neverovatno sam uzbuđen. Bila je to teška utakmica. Uspeli smo da izdržimo. Poveli smo, oni su izjednačili, ali smo onda uspeli da se održimo u igri", naveo je Hil, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala pobedila selekciju Nemačke 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

Hil je tokom penal serije odbranio udarce Kaja Haverca i Nika Voltemadea.

"Očigledno je da smo analizirali svakog igrača i svaki detalj izvođača penala. Hvala Bogu što sam uspeo da odbranim dva penala. Ovo je privilegija, eliminisali smo šampiona. Ovo je posvećeno svim Paragvajcima", rekao je Hil.

Reprezentacija Paragvaja će u osmini finala, u Filadelfiji igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Švedske.