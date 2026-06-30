NEBO SE OTVORILO U PARAGVAJU: Ovako su Paragvajci proslavili prolaz u osminu finala Mundijala
Reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala pobedila selekciju Nemačke 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.
Paragvaj je poveo golom Hulija Ensisa u 42. minutu, a izjednačio je Kaj Haverc u 54. minutu.
Regularni deo utakmice i produžeci završeni su nerešeno 1:1, pa je pobednik odlučen izvođenjem jedanaesteraca.
Golove za Paragvaj postigli su Maurisio, Gustavo Gomes, Matijas Galarsa i pobedonosni gol Hose Kanale. U četvrtoj seriji pored gola šutirao je Antonio Sanabrija, a u petoj seriji golman Nemačke Manuel Nojer odbranio je udarac Fabijana Balbuene.
Golman Paragvaja Orlando Hil odbranio je u prvoj seriji šut Haverca, a u četvrtoj seriji šut Voltemadea. Golove su postigli Jozua Kimih, Džamal Musijala, Nadim Amiri, a Džonatan Ta šutirao je visoko preko gola u šestoj seriji.
Gol Hosea Kanalea označio je veliko slavlje u glavnom gradu Paragvaja Asunsionu, ali i širom zemlje.
Reprezentacija Paragvaja će u osmini finala, u Filadelfiji igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Švedske.