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Kapiten fudbalske reprezentacije Paragvaja Gustavo Gomes izjavio je da je veoma ponosan na svoju ekipu nakon pobede nad selekcijom Nemačke i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva.

1/9 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Mislim da je teško objasniti ovaj osećaj. Veoma sam ponosan na svoje saigrače, na ovu ekipu", naveo je Gomes, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala pobedila selekciju Nemačke 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

"Mislim da sam u poslednjem intervjuu rekao da je ova ekipa zaslužila još jednu utakmicu, i sa svim kroz šta smo prošli, najviše me impresionira naše jedinstvo. Imamo neverovatnu snagu da se suočimo sa bilo kojom situacijom. Nemačka je znala da mora neverovatno naporno da radi da bi nas pobedila", rekao je Gomes.

Reprezentacija Paragvaja će u osmini finala, u Filadelfiji igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Švedske.