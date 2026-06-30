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Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Julijan Nagelsman izjavio je da je njegova ekipa uspela da uspostavi kontrolu nad igrom u današnjoj utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Paragvaja, ali da zbog manjka efikasnosti u završnici nije uspela da dođe do pobede u tom duelu i plasmana u osminu finala.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Jednostavno nam je trebalo previše vremena da uspostavimo našu igru na krilima. Kako je utakmica odmicala, pokušavali smo da je više forsiramo i na kraju smo stvarali sve više situacija u šesnaestercu. Imali smo kontrolu, ali nam je nedostajao završni udarac", naveo je Nagelsman, a preneo portal Bulinjuz (Bulinews).

Reprezentacija Nemačke nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala izgubila od selekcije Paragvaja 3:4, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

"Veoma sam razočaran jer osećam da imamo veoma kohezivan tim, a utisci sa treninga su uvek bili dobri. Niko namerno ne greši. Žao mi je svih navijača na stadionu i kod kuće", rekao je Nagelsman.

Selekcija Nemačke je u 102. minutu utakmice došla do vođstva golom Džonatana Taa, ali je glavni sudija Marokanac Džalal Džajed, posle gledanja snimka putem VAR tehnologije, ipak poništio pogodak defanzivca Bajern Minhena zbog faula koji je nad golmanom Paragvaja Orlandom Hilom prethodno napravio nemački fudbaler Valdemar Anton.

"Šala je što nam je gol poništen, ali na kraju morate reći da jednostavno nije bilo dovoljno", kazao je Nagelsman.

Nagelsman, koji ima ugovor do 2028. godine, naveo je da ne planira da podnese ostavku na mestu selektora reprezentacije Nemačke, ali da je spreman da razgovara sa čelnicima fudbalskog saveza te zemlje ukoliko oni smatraju da je potrebna promena.

"Spreman sam i želeo bih da se pripremim za Evropsko prvenstvo i Ligu nacija. Ako više nisam željen, onda moramo da razgovaramo o tome", izjavio je Nagelsman.