Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kapiten fudbalske reprezentacije Nemačke Jošua Kimih izjavio je da smatra da je njegova ekipa "potpuno zasluženo" eliminisana sa Svetskog prvenstva, nakon poraza od selekcije Paragvaja u šesnaestini finala.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Osećaj je užasan. Potpuno smo zasluženo eliminisani", naveo je Kimih, a preneo portal Bulinjuz (Bulinews).

Reprezentacija Nemačke nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala izgubila od selekcije Paragvaja 3:4, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

Selekcija Nemačke se u nokaut fazu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva plasirala sa prvog mesta na tabeli Grupe E sa šest bodova, nakon pobeda nad selekcijama Kurasaa (7:1) i Obale Slonovače (2:1), i poraza od Ekvadora (1:2).

Ipak, Kimih je rekao da smatra da njegova ekipa nije odigrala dobro nijednu utakmicu na ovogodišnjem Mundijalu.

"U tri navrata smo imali velike probleme protiv timova koji nisu svetske klase. To je činjenica", kazao je kapiten reprezentacije Nemačke.