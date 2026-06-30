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Golman fudbalske reprezentacije Nemačke Manuel Nojer izjavio je da smatra da je poraz od selekcije Maroka, kojim je njegova ekipa eliminisana sa Svetskog prvenstva, veliki neuspeh, pošto veruje da njegov tim ne sme da gubi u važnim utakmicama protiv rivala takvog kvaliteta.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Brine me sama utakmica, jednostavno smo morali da pobedimo u ovakvoj utakmici protiv ovakvog protivnika", naveo je Nojer, a preneo portal Bulinjuz (Bulinews).

Reprezentacija Nemačke nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala izgubila od selekcije Paragvaja 3:4, ;nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

"Svi smo veoma tužni. Nismo imali završni udarac, ni potrebnu sreću da danas pobedimo. Ali jednostavno smo stvorili premalo šansi, nismo imali ni alate, ni oštrinu", rekao je Nojer.

Nojer je u toku penal serije odbranio udarac Fabijana Balbuene, dok je šut paragvajskog napadača Antonija Sanabrije završio pored gola.

"U izvođenju penala, možda bi bilo lakše da su jedan ili dva igrača već stekli više samopouzdanja tokom turnira ili ranije u meču realizacijom čistih šansi. Paragvaj je promašio dva puta, i to bi zapravo trebalo da bude dovoljno za pobedu ovde", rekao je Nojer.

Nojer (40) je odigrao svoju poslednju utakmicu za selekciju Nemačke, pošto je ranije saopštio da će po završetku ovogodišnjeg Svetskog prvenstva završiti reprezentativnu karijeru.