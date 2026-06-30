Slušaj vest

Golman fudbalske reprezentacije Nemačke Manuel Nojer izjavio je da smatra da je poraz od selekcije Maroka, kojim je njegova ekipa eliminisana sa Svetskog prvenstva, veliki neuspeh, pošto veruje da njegov tim ne sme da gubi u važnim utakmicama protiv rivala takvog kvaliteta.

Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

 "Brine me sama utakmica, jednostavno smo morali da pobedimo u ovakvoj utakmici protiv ovakvog protivnika", naveo je Nojer, a preneo portal Bulinjuz (Bulinews).

Reprezentacija Nemačke nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala izgubila od selekcije Paragvaja 3:4, ;nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

"Svi smo veoma tužni. Nismo imali završni udarac, ni potrebnu sreću da danas pobedimo. Ali jednostavno smo stvorili premalo šansi, nismo imali ni alate, ni oštrinu", rekao je Nojer.

Nojer je u toku penal serije odbranio udarac Fabijana Balbuene, dok je šut paragvajskog napadača Antonija Sanabrije završio pored gola.

"U izvođenju penala, možda bi bilo lakše da su jedan ili dva igrača već stekli više samopouzdanja tokom turnira ili ranije u meču realizacijom čistih šansi. Paragvaj je promašio dva puta, i to bi zapravo trebalo da bude dovoljno za pobedu ovde", rekao je Nojer.

Nojer (40) je odigrao svoju poslednju utakmicu za selekciju Nemačke, pošto je ranije saopštio da će po završetku ovogodišnjeg Svetskog prvenstva završiti reprezentativnu karijeru.

Ne propustiteFIFA WC 2026OVO PITANJE ZANIMA CEO SVET: Selektor Nemačke odgovrio da li će podneti ostavku posle debakla na Mundijalu
Mundijal 2026, Julijan Nagelsman
FIFA WC 2026KAKO JE PARAGVAJ ISPISAO ISTORIJU MUNDIJALA? Srce nadmudrilo mašineriju: Ovako je izgledala penal serija posle koje su Nemci izbačeni sa Svetskog prvenstva
Mundijal 2026, Paragvaj
FIFA WC 2026HLADAN TUŠ ZA PANCERE U BOSTONU: Ovako je Paragvaj šokirao Nemačku!
Mundijal 2026, Nemačka, Paragvaj
FIFA WC 2026AUFIDERZEN! NEMAČKA IZBAČENA SA MUNDIJALA: Paragvaj posle penal serije napravio najveću senzaciju na Svetskom prvenstvu
Mundijal 2026, Nemačka, Paragvaj

00:19
Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir