SLAVI CEO PARAGVAJ: Predsednik Penja proglasio utorak državnim praznikom nakon plasmana fudbalera u osminu finala SP
Predsednik Paragvaja Santijago Penja proglasio je utorak, 30. jun, državnim praznikom, nakon današnjeg plasmana fudbalske reprezentacije te zemlje u osminu finala Svetskog prvenstva.
"Paragvaj nikad ne odustaje! Državni praznik, dođavola", piše u objavi predsednika Paragvaja na društvenoj mreži Iks (X), preneo je portal USA Today.
Fudbalska reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala pobedila selekciju Nemačke 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.
Paragvajski zakon dozvoljava izvršnoj vlasti da proglasi tri dodatna državna praznika godišnje.
Penja je takođe proglasio državni praznik u septembru prošle godine godine nakon što se fudbalska reprezentacija Paragvaja, prvi put od 2010. godine, plasirala na Svetsko prvenstvo.
Reprezentacija Paragvaja će u osmini finala, u Filadelfiji igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Švedske.