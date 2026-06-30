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Predsednik Paragvaja Santijago Penja proglasio je utorak, 30. jun, državnim praznikom, nakon današnjeg plasmana fudbalske reprezentacije te zemlje u osminu finala Svetskog prvenstva.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Paragvaj nikad ne odustaje! Državni praznik, dođavola", piše u objavi predsednika Paragvaja na društvenoj mreži Iks (X), preneo je portal USA Today.

Fudbalska reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala pobedila selekciju Nemačke 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

Paragvajski zakon dozvoljava izvršnoj vlasti da proglasi tri dodatna državna praznika godišnje.

Penja je takođe proglasio državni praznik u septembru prošle godine godine nakon što se fudbalska reprezentacija Paragvaja, prvi put od 2010. godine, plasirala na Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Paragvaja će u osmini finala, u Filadelfiji igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Švedske.