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Selektor fudbalske reprezentacije Paragvaja Gustavo Alfaro izjavio je da je zadovoljan reakcijom i istrajnošću svojih igrača u pobedi nad selekcijom Nemačke u šesnaestini Svetskog prvenstva.

"Pristupili smo meču kao da je Nemačka favorit, ali to ne znači da nismo verovali da možemo da se takmičimo sa njima. Zadovoljan sam reakcijom svojih igrača. Rekao sam im da imaju epsku noć. Istrajnost je usađena u njihov identitet, i to su upravo i pokazali. Želeo sam da vidim 26 ratnika koji pevaju himnu, i rekao sam im da stvore istoriju i postanu legende", naveo je Alfaro, a preneo DSports.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala pobedila selekciju Nemačke 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1.

"Nemačka ima sjajan tim i mogli su da nas 'preplave', ali smo stajali čvrsto", rekao je Alfaro.

Reprezentacija Paragvaja će u osmini finala, u Filadelfiji igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Švedske.

"Za mene je sadašnjost najvažnija. Nisam ni znao gde ćemo igrati u osmini finala", kazao je Alfaro.

Alfaro je naveo i da je veoma srećan zbog svih ljudi koje slave trijumf njegove ekipe i dodao da je pričao sa predsednikom Paragvaja Santijagom Penjom, koji je sutrašnji dan proglasio državnim praznikom.

"Narod zaslužuje praznik. Nikad ne odustajemo, uprkos svim neprilikama", rekao je Alfaro.

Alfaro je pozvao paragvajski narod da nastavi da podržava njegovu ekipu.

"Možda se razlikujemo u mišljenjima, ali pozivam narod da nastavi da nas podržava. Ja sam tvrdoglav i živim po svojim pravilima, ali ako nisam u pravu, promeniću se. Nadam se da će nam ovo pomoći da napredujemo u svakom smislu i nadam se da narod Paragvaja slavi", izjavio je Alfaro.