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Legendarni Zlatan Ibrahimović, koji tokom Svetskog prvenstva 2026 radi kao stručni konsultant "Fox Sportsa", analizirao je dramatičnu pobedu Brazila nad Japanom (2:1) na startu nokaut faze.

Šveđanin nije krio razočaranje zbog eliminacije "Samuraja", ističući da je selekcija Japana bila na korak od istorijskog uspeha.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

"Osećam veliku tugu zbog Morijasua i njegovih igrača. Zaslužili su više. Bili su minut udaljeni od produžetaka kada je Martineli postigao gol", rekao je Ibrahimović u analizi za FOX Sports.

Ibra smatra da je ključni trenutak utakmice bio pogodak Kasemira za izjednačenje.

"Kasemirov gol promenio je intenzitet igre u korist Brazila. Ponovo su pronašli ritam, vratili samopouzdanje i podigli nivo igre", ocenio je nekadašnji golgeter.

Posebne pohvale uputio je japanskoj odbrani.

"Ito, Taniguči i Tomijasu borili su se kao ratnici", poručio je Ibrahimović, dodajući da je Karlo Anćeloti u pravom trenutku primetio pad energije kod japanskih fudbalera i to iskoristio izmenama.

Na kraju je zaključio da je upravo svežina rezervista odlučila pobednika.

"Ušli su Endrik, Martineli i Fabinjo. Brazil je napadao do poslednjih sekundi i to mu se isplatilo."

Brazil je do plasmana u četvrtfinale stigao golom Gabrijela Martinelija u samoj završnici susreta, dok je Japan još jednom ostao bez istorijskog podviga u dramatičnom finišu.