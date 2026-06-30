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Fudbalska reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je posle jedanaesteraca pobedila Nemačku 4:3, nakon što je posle regularnog dela utakmice i produžetaka bilo 1:1.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Paragvaj je poveo golom Hulija Ensisa u 42. minutu, a izjednačio je Kaj Haverc u 54. minutu.

Regularni deo utakmice i produžeci završeni su nerešeno 1:1, pa je pobednik odlučen izvođenjem jedanaesteraca.

Golove za Paragvaj postigli su Maurisio, Gustavo Gomes, Matijas Galarsa i pobedonosni gol Hose Kanale. U četvrtoj seriji pored gola šutirao je Antonio Sanabrija, a u petoj seriji golman Nemačke Manuel Nojer odbranio je udarac Fabijana Balbuene.

Ceo život igra za klub istog imena, ali u dve države

Golman Paragvaja Orlando Hil postao je heroj nacije pošto je odbranio u prvoj seriji šut Haverca, a u četvrtoj seriji šut Voltemadea. Golove su postigli Jozua Kimih, Džamal Musijala, Nadim Amiri, a Džonatan Ta šutirao je visoko preko gola u šestoj seriji.

1/6 Vidi galeriju Orlando HIl, golman Paragvaja Foto: Jess Stiles / Zuma Press / Profimedia, Fred Kfoury III/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, PHD PRESS / imago sportfotodienst / Profimedia

Orlando Danijel Hil Noldin rođen je 2000. godine u San Lorencu u Paragvaju. Do pre tri godine je nastupao za lokalni KS San Lorenco, da bi 2023. godine prešao na pozajmicu u argenitnski klub istog imena - San Lorenci de Almagro. Posle godinu dana na pozajmici, argentinski klub je otkupio njegov ugovor za tričavih 500.000 dolara.

Jedna od zanimljivih crtica iz njegove karijere jeste to da dobro izvodi slobodne udarce i da je do sada upisao dva gola na taj način.

Debitovao za reprezentaciju prošle godine

Hil je prvi put obukao dres svoje zemlje 2019. godine kada je nastupao za ekipu do 20 godina na prvenstvu Južne Amerike.

Međutim, na poziv u seniorski tim je čekao još punih šest godina. Debitovao je za Paragvaj 6. septembra prošle godine u utakmici protiv Perua u okviru kvalifiakcija za Svetsko prvenstvo.

Prodao sve da bi prehranio porodicu

Hil važi za tihog i mirnog momka, koji se u javnosti ne pojavljuje često.

Deo razloga možda leži i u teškoj životnoj priči koju nosi sa sobom.

Hil je odbranama protiv Nemačke ućutkao mnoge kritičare, pa i čuvenog Čilaverta, živu legendu Paragvaja.

Tada je reagovala njegova supruga Melisa Avalos i javnosti otkrila kakve je sve žrtve podneo njen muž.

Kada su Melisa i Orlando dobili sina Lautara pre četiri godine, golman je tek počinjao svoju profesionalnu karijeru. Novca je u to vreme bilo malo, a još veći problem je nastao zbog teške trudnoće, zbog čega su majka i sin bili životno ugroženi.

Orlando Hil, Mundijal 2026, Paragvaj Foto: Printskrin

"Kada se Lauti rodio, nismo imali ništa. A Orlando je prodavao odeću da bi pokrio troškove. Naš sin se borio za život. Prodao je sve, morao je da proda dres reprezentacije do 20 godina, odeću, patike. Bukvalno je prodao SVE!", objavila je njegova supruga.

Zaključila je: "Naša tuga je bila toliko velika da smo se za ono što danas doživljavamo molili Bogu kroz suze, i On je uslišio naše molitve. Nije bilo lako, i nikada ništa neće biti, ali uz ljubav i žrtvu, sve je moguće".

Uputila je poruku i svom suprugu: "Nadam se da ceo svet zna koliko veliko srce imaš i koliko želiš da nastaviš da rasteš! Tvoj sin i ja te volimo i ponosni smo na tebe".