Slušaj vest

Nemačka je doživela jedan od najvećih šokova na Mundijalu pošto je posle penala ispala od Paragvaja, a selektor Julijan Nagelsman nije mogao da sakrije bes zbog odluke koja je obeležila utakmicu.

U 102. minutu Jonatan Tah je zatresao mrežu za 2:1, ali je posle VAR provere marokanski sudija Džalal Džajed poništio pogodak zbog navodnog faula nad golmanom Orlandom Gilom. Odluka je izazvala burne reakcije nemačkog tabora, a Nagelsman je posle meča potpuno izgubio strpljenje.

"To nije samo skandal, to je potpuni skandal! To nije ni približno faul. Ne mogu da razumem ovakvu odluku. U ovakvim utakmicama morate da pobedite po svaku cenu, a mi bismo prošli dalje da nije bilo toga" poručio je besni selektor.

Na pitanje da li razmišlja o ostavci posle novog velikog neuspeha reprezentacije, Nagelsman je bio jasan.

"Želim da ostanem. Dostupan sam ako me Nemački fudbalski savez želi. Ako Savez smatra drugačije, dovoljno je da mi to saopšti", rekao je nemački stručnjak.

Nemačka je posle 1:1 u 120 minuta izgubila od Paragvaja sa 4:3 u penal-seriji, čime je nastavila niz razočaravajućih rezultata na svetskim prvenstvima. Poništeni gol Jonatana Taha već je postao jedna od najspornijih VAR odluka ovog Mundijala, a brojni bivši arbitri i fudbalski stručnjaci ocenili su da je prekršaj bio, u najmanju ruku, diskutabilan.