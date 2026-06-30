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Holandija je posle velike drame i uzbudljive penal serije eliminisana sa Svetskog prvenstva, nakon što je u regularnom delu i produžecima meča protiv Maroka rezultat bio 1:1.

Holanđani su imali prednost nakon gola Kodija Gakpa, ali je Maroko uspeo da se vrati u meč i izbori produžetke, a zatim i penal seriju u kojoj je bio precizniji.

Gakpo je, uprkos porodičnoj tragediji i emotivnom teretu, odigrao meč i ponovo bio jedan od ključnih igrača svoje selekcije, ali ni njegov pogodak nije bio dovoljan da spreči ispadanje.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Holandije - Kodi Gakpo Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetimo, napadač reprezentacije Holandije i njegova partnerka, manekenka Noa van der Bij, doživeli su ogromnu porodičnu tragediju – gubitak nerođenog sina tokom trudnoće.

Tužnu vest je Noa podelila na društvenim mrežama, uz emotivnu objavu i fotografiju na kojoj par simbolično drži ruke iznad ćebeta i male pletene kape.

"Hvala vam na ljubavi i podršci. Elijaj Rafael Gakpo. Zauvek voljen. Zauvek naš sin", napisala je ona.

Ubrzo se oglasio i Gakpo, kratkom i potresnom porukom:

"Ovo je izuzetno težak period za našu porodicu. Molimo za privatnost i razumevanje."

Ipak, uprkos bolu koji prolazi, fudbaler je ostao uz reprezentaciju Holandije i izašao na teren na Svetskom prvenstvu.

U meču protiv Maroka, Gakpo je postigao gol i emotivno ga posvetio porodici, dok su ga saigrači grlili na terenu.

Holandski reprezentativac pokazao je neverovatnu mentalnu snagu – jer je samo nekoliko dana nakon najveće lične tragedije uspeo da izađe na teren i postigne pogodak na najvećoj sceni.