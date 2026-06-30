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Fudbalska reprezentacija Holandije doživela je novi šamar na Mundijalu.

"Oranje" je posle penala izgubilo od Maroka u šesnaestini finala.

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Deluje neverovatno, ali Holandija je ispala, a da ni posle 16 godina nije doživela poraz pre penala na Svetskom prvenstvu.

Holanđani su poslednji put poraženi u finalu Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010. godine, kada je Španija slavila sa 1:0.

A onda je usledio niz od tri Mundijala na kojima je eliminisana na penale.

U Brazilu 2014. godine Holandija je osvojila treće mesto. Imala je pet pobeda i dve nerešene utakmice. U utakmici az treće mesto je pobedila Brazil. Prethodno je izgubila polufinale od Argentine rezultatom 4:2 u penal seriji.

Holanđani se nisu kvalifikovali za Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.

Čekali su priliku za revanš Argentini punih osam godina i dobili priliku u Kataru 2022. godine. Međutim, Argentina je u polufinalu slavila sa 4:3. Na šampionatu u Kataru upisali su tri pobede i dva remija.