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Fudbalski svet dobio je još jednu nokaut dramu za pamćenje! Maroko je posle 1:1 u regularnom delu i produžecima izbacio Holandiju u penal seriji punoj šokova, promašaja i neverovatnih obrta.

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Meč je ušao u istoriju kao jedan od najnapetijih u nokaut fazi, jer su se ređali promašaji sa bele tačke na obe strane, dok su golmani imali ključne uloge u raspletu.

Holandija je u penal seriji imala šansu da preuzme kontrolu, ali su promašaji i pogođena stativa otvorili vrata Maroku da se vrati u igru.

Sa druge strane, Marokanci su bili hladnokrvniji u odlučujućim momentima i iskoristili pad koncentracije rivala.

Junak večeri bio je golman Maroka Jasin Bono, koji je odbranama sa penala prelomio meč i odveo svoju selekciju u narednu fazu takmičenja.

Holandija je tako ispala posle jedne od najdramatičnijih penal serija turnira, u kojoj je svaki udarac mogao da odluči pobednika, ali je na kraju presudila smirenost Maroka.

Pogledajte ludu penal seriju: