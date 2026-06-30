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Dramatična penal serija između Holandije i Maroka donela je scenu koja će se dugo prepričavati u fudbalskom svetu.

Holandski golman Bart Verbrugen, koji je tokom meča imao nekoliko spektakularnih odbrana i bio jedan od junaka svoje ekipe, doživeo je neverovatan peh u penal ruletu.

U jednom od ključnih udaraca Maroka, uspeo je da pročita šut i odbrani penal, ali je lopta nastavila neobično da se kreće - odbila se i u haotičnoj situaciji prošla ispod njegovog tela, pogodila ga u nogu i završila u mreži.

1/4 Vidi galeriju Golman reprezentacija Holandije - Bart Verbrugen Foto: Juancho Torres / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Ta bizarna scena potpuno je promenila momentum serije i vratila Maroko u igru, dok je Holandija ostala u šoku.

Prema izveštajima sa utakmice, upravo taj detalj bio je jedan od ključnih trenutaka koji je odlučio pobednika u dramatičnoj penal završnici punoj promašaja i pritiska sa obe strane.

Maroko je na kraju bio smireniji u završnici i prošao dalje, dok Holandija ostaje da žali za šansom koja im je izmakla u jednoj od najluđih penal serija turnira.

Peh Verbrugena pogledajte na 1:07.