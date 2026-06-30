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Prvo veliko iznenađenje nokaut faze Svetskog prvenstva priredila je reprezentacija Paragvaja, koja je posle penal drame eliminisala Nemačku rezultatom 4:3, nakon 1:1 u regularnom delu i produžecima.

Dok su Južnoamerikanci slavili istorijski prolaz, u studiju RTS-a tokom prenosa usijala se atmosfera, gde je stručni konsultant Rade Bogdanović bez zadrške analizirao nastup"pancera".

"Nagoveštavali smo da Nemačka igra jako loš fudbal u odnosu na ime, tradiciju i prošlost, ali su dominirali u drugom poluvremenu."

Bogdanović je posebno pohvalio borbenost Paragvaja, koji je izdržao pritisak i na kraju izbacio favorita.

"Selekcije kao što je Paragvaj imaju srce, dušu i ratnički stav. Imaju odnos prema naciji koju predstavljaju, iako nemaju igrački potencijal."

Drama je kulminirala u penal seriji, gde je Jonatan Ta prvo bio junak - a zatim tragičar. Njegov gol koji je mogao da donese pobedu Nemačkoj je poništen, da bi potom promašio ključni penal.

Bogdanović je i to prokomentarisao bez ustručavanja.

"Nije ni čudo, on je ipak centralni bek. Umor je učinio svoje, ali kakvih smo se sve promašaja nagledali, to više nije za čuđenje. Ta Nemačka, odnosno njena selekcija, euforija oko selektora zbog toga što je mlad, mislim da je to jako loše."

U nastavku je dodatno podigao ton i udario po odnosima u nemačkoj reprezentaciji.

"Ne može golman da bude stariji od selektora. Nekad je selektor bio u ozbiljnim godinama, a ovaj je u pubertetu. I to vam sve govori kakav je odnos u ekipi", rekao je Bogdanović, aludirajući na činjenicu da je Manuel Nojer stariji od selektora Nagelsmana.

Paragvaj je tako napravio senzaciju turnira i izbacio jednog od favorita, dok Nemačka završava takmičenje u šoku i razočaranju.