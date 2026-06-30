"OPET SMO SE OSRAMOTILI" Očaj u Nemačkoj posle BRUKE na Mundijalu – mediji razapeli selektora i igrače!
Nemačka javnost i mediji doživeli su novi šok nakon što je reprezentacija “pancera” ispala sa Svetskog prvenstva već u šesnaestini finala, i to posle poraza od Paragvaja nakon penala.
Eliminacija je izazvala pravu lavinu reakcija u nemačkoj štampi, koja bez milosti analizira još jedan bolan debakl nacionalnog tima na najvećoj sceni.
Najčitaniji tabloid "Bild" nije štedeo reči:
"Opet smo se osramotili!" - poručuju Nemci, uz ocenu da je san o tituli završen mnogo ranije nego što se očekivalo.
U analizi se ističe da je Nemačka imala posed, ali da to nije značilo apsolutno ništa protiv čvrstog i organizovanog Paragvaja. Posebno se kritikuje izbor startne postave i plan igre selektora, uz ocenu da promene tokom meča nisu donele pomak.
Posebnu pažnju "Bild" posvetio je i prizoru posle meča – selektor Julijan Nagelsman ostao je da sedi na klupi spuštene glave, dok su kamere zabeležile trenutke teškog emotivnog sloma. Rudi Feler ga je kratko zagrlio, u sceni koju nemački mediji opisuju kao simbol potpunog raspada.
I drugi nemački mediji bili su jednako oštri.
"Kicker" navodi da je Paragvaj savršeno sproveo plan igre - čvrsta odbrana, strpljenje i udar iz tranzicije doneli su rezultat. Posebno se ističe da je Nemačka bila bez prave ideje u završnici, uprkos dominaciji u posedu.
U centru pažnje našao se i sudija Džalal Džajed, zbog poništenog gola Džonatana Taa u produžetku, koji je izazvao dodatne kontroverze u nemačkim analizama.
"Sport1" ide korak dalje i naziva ovaj poraz potpunim debaklom, uz podsećanje da je Nemačka prvi put posle više od šest decenija ispala već na prvoj stepenici nokaut faze.
U pojedinačnim ocenama, više igrača dobilo je vrlo slabe ocene, a posebno se izdvajaju kritike na račun Taa, Sanea i drugih ofanzivnih fudbalera.
"SPOX" je najviše prostora posvetio Džonatanu Tau, koji je u jednom meču prošao put od mogućeg heroja do tragičara - prvo mu je poništen gol, a zatim je promašio penal.
"Sport.de" zaključuje da je nemački san ponovo razbijen, uz ocenu da je tim delovao bez kreativnosti i prave ideje u odlučujućim momentima.
"Sportschau" ide i korak dalje, nazivajući situaciju oko poništenog gola VAR kontroverzom i još jednim detaljem koji je dodatno produbio nemački osećaj nepravde i razočaranja.
Sve u svemu, nemački mediji saglasni su u jednom -ovo je još jedan bolan pad "pancera" na velikoj sceni i novi udarac za reprezentaciju koja već godinama traži povratak na vrh.