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Nemačka javnost i mediji doživeli su novi šok nakon što je reprezentacija “pancera” ispala sa Svetskog prvenstva već u šesnaestini finala, i to posle poraza od Paragvaja nakon penala.

Eliminacija je izazvala pravu lavinu reakcija u nemačkoj štampi, koja bez milosti analizira još jedan bolan debakl nacionalnog tima na najvećoj sceni.

Najčitaniji tabloid "Bild" nije štedeo reči:

"Opet smo se osramotili!" - poručuju Nemci, uz ocenu da je san o tituli završen mnogo ranije nego što se očekivalo.

U analizi se ističe da je Nemačka imala posed, ali da to nije značilo apsolutno ništa protiv čvrstog i organizovanog Paragvaja. Posebno se kritikuje izbor startne postave i plan igre selektora, uz ocenu da promene tokom meča nisu donele pomak.

Posebnu pažnju "Bild" posvetio je i prizoru posle meča – selektor Julijan Nagelsman ostao je da sedi na klupi spuštene glave, dok su kamere zabeležile trenutke teškog emotivnog sloma. Rudi Feler ga je kratko zagrlio, u sceni koju nemački mediji opisuju kao simbol potpunog raspada.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

I drugi nemački mediji bili su jednako oštri.

"Kicker" navodi da je Paragvaj savršeno sproveo plan igre - čvrsta odbrana, strpljenje i udar iz tranzicije doneli su rezultat. Posebno se ističe da je Nemačka bila bez prave ideje u završnici, uprkos dominaciji u posedu.

U centru pažnje našao se i sudija Džalal Džajed, zbog poništenog gola Džonatana Taa u produžetku, koji je izazvao dodatne kontroverze u nemačkim analizama.

"Sport1" ide korak dalje i naziva ovaj poraz potpunim debaklom, uz podsećanje da je Nemačka prvi put posle više od šest decenija ispala već na prvoj stepenici nokaut faze.

U pojedinačnim ocenama, više igrača dobilo je vrlo slabe ocene, a posebno se izdvajaju kritike na račun Taa, Sanea i drugih ofanzivnih fudbalera.

"SPOX" je najviše prostora posvetio Džonatanu Tau, koji je u jednom meču prošao put od mogućeg heroja do tragičara - prvo mu je poništen gol, a zatim je promašio penal.

"Sport.de" zaključuje da je nemački san ponovo razbijen, uz ocenu da je tim delovao bez kreativnosti i prave ideje u odlučujućim momentima.

"Sportschau" ide i korak dalje, nazivajući situaciju oko poništenog gola VAR kontroverzom i još jednim detaljem koji je dodatno produbio nemački osećaj nepravde i razočaranja.

Sve u svemu, nemački mediji saglasni su u jednom -ovo je još jedan bolan pad "pancera" na velikoj sceni i novi udarac za reprezentaciju koja već godinama traži povratak na vrh.