ŠOK I TUGA U PORTUGALU PRED OKRŠAJ SA HRVATSKOM! Karvaljo slomljen posle strašnih vesti – Ronaldo ga tešio pred kamerama! (VIDEO)
Portugal je pred duel sa Hrvatskom pogodila vest o smrti oca Rikarda Karvalja.
Vest o smrti oca proslavljenog Portugalca stigla je tokom priprema nacionalnog tima za okršaj sa Hrvatskom u nokaut fazi Mundijala.
Karvaljo, nekadašnji šampion sa Čelsijem i Real Madridom i dugogodišnji reprezentativac Portugala, danas je pomoćnik selektora Roberta Martineza i važan deo stručnog štaba.
U kampu reprezentacije usledio je emotivan trenutak - igrači i stručni štab okupili su se na treningu, napravili krug i u tišini odali počast, dok je atmosfera opisana kao izuzetno teška.
Posebno emotivna scena viđena je kada ga je Kristijano Ronaldo zagrlio i pružio podršku, što su zabeležile i kamere u kampu reprezentacije.
Portugalski savez izrazio je saučešće i podršku Karvalju, uz poruku da je ceo tim uz njega u ovom teškom trenutku.
Za sada nije poznato da li će Karvaljo napustiti kamp reprezentacije ili ostati uz ekipu tokom nastavka turnira, u zavisnosti od daljeg toka takmičenja.
Dok se Portugal priprema za duel sa Hrvatskom, u prvom planu nije fudbal- već velika porodična tragedija koja je potresla ceo stručni štab.