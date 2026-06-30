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Portugal je pred duel sa Hrvatskom pogodila vest o smrti oca Rikarda Karvalja.

Vest o smrti oca proslavljenog Portugalca stigla je tokom priprema nacionalnog tima za okršaj sa Hrvatskom u nokaut fazi Mundijala.

Karvaljo, nekadašnji šampion sa Čelsijem i Real Madridom i dugogodišnji reprezentativac Portugala, danas je pomoćnik selektora Roberta Martineza i važan deo stručnog štaba.

U kampu reprezentacije usledio je emotivan trenutak - igrači i stručni štab okupili su se na treningu, napravili krug i u tišini odali počast, dok je atmosfera opisana kao izuzetno teška.

Posebno emotivna scena viđena je kada ga je Kristijano Ronaldo zagrlio i pružio podršku, što su zabeležile i kamere u kampu reprezentacije.

Portugalski savez izrazio je saučešće i podršku Karvalju, uz poruku da je ceo tim uz njega u ovom teškom trenutku.

Za sada nije poznato da li će Karvaljo napustiti kamp reprezentacije ili ostati uz ekipu tokom nastavka turnira, u zavisnosti od daljeg toka takmičenja.

Dok se Portugal priprema za duel sa Hrvatskom, u prvom planu nije fudbal- već velika porodična tragedija koja je potresla ceo stručni štab.