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Kapiten i golman reprezentacije Nemačke Manuel Nojer oglasio se nakon šokantne eliminacije "pancera" sa Svetskog prvenstva i otkrio šta se dešavalo u svlačionici posle poraza od Paragvaja.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Nemačka je ispala u nokaut fazi nakon dramatične penal serije, a Nojer je priznao da je atmosfera u timu bila izuzetno teška i emotivna.

Prema njegovim rečima, u svlačionici je vladala tišina, a igrači su teško pronalazili reči nakon još jednog velikog razočaranja na svetskoj sceni.

"Bol je ogroman. Teško je uopšte govoriti odmah posle ovakvog poraza",otkrio je Nojer posle meča.

Iskusni golman je istakao da je ekipa dala sve od sebe, ali da to nije bilo dovoljno u odlučujućim momentima.

"Ovo je težak udarac za sve nas. Imali smo svoje šanse, ali ih nismo iskoristili", poručio je nemački kapiten.

Nojer je dodao da u ovakvim trenucima nema mnogo prostora za analizu, već da je potrebno vreme da se ekipa oporavi od šoka.

"Sada je najteže. Svi smo prazni posle ovakvog ispadanja", zaključio je golman Nemačke.

Nemački mediji već su ranije kritikovali "pancere" zbog još jednog neuspeha na velikoj sceni, a Nojerove reči samo su potvrdile da je u svlačionici vladala potpuna tišina i razočaranje posle eliminacije.