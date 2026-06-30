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Selektor fudbalske reprezentacije MarokaMohamed Uahbi izjavio je da smatra da je njegova ekipa danas "potpuno zaslužena" pobedila selekciju Holandije i ostvarila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

"Potpuno smo dominirali utakmicom, imali smo visok procenat poseda i više šuteva, tako da smatram da su pobeda i plasman potpuno zasluženi", naveo je Uahbi za beIN Sports.

Reprezentacija Maroka plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je danas u šesnaestini finala, u Montereju posle penala pobedila selekciju Holandije 3:2, nakon što su regularni deo meča i produžeci završeni nerešenim rezultatom 1:1.

Selekcija Holandija je današnji meč počela ;u formaciji sa pet odbrambenih igrača - 5-2-3, umesto uobičajene 4-3-3 formacije u kojoj je započela sve svoje utakmice u grupnoj fazi.

"Bila je to čisto taktička utakmica. Protivnik nas je mnogo poštovao i odlučio je da igra sa pet igrača u odbrani jer poznaje naš stil igre i kako kontrolišemo loptu", rekao je Uahbi.

Uahbi je naveo da je njegova ekipa do izjednačujućeg pogotka u današnjem meču stigla uz pomoć "strpljenja i vere u sebe".

"Moramo da prihvatimo pobedu na ovaj način, jer svaka utakmica ima svoj scenario, a sada igramo u nokaut fazi", rekao je selektor reprezentacije Maroka.

Uahbi je rekao i da njegovu ekipu dodatno motiviše "strast Marokanaca širom sveta".

"Naša avantura se nastavlja i ne želimo da stane. Ponosan sam na ono što su igrači postigli i ovu pobedu posvećujemo kralju i narodu", kazao je Uahbi.

Reprezentacija Maroka će u osmini finala, u Hjustonu igrati protiv selekcije Kanade.

Beta