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Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman izjavio je da nema šta da zameri svojim igračima nakon današnjeg poraza od selekcije Maroka u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

"Ne možemo sebi ništa zameriti. To se vidi po tome koliko su momci slomljeni, i oni su imali san. Naravno, stvari su mogle biti bolje. U određenim trenucima, video sam da se previše povlačimo, više nismo mogli da vršimo pritisak. Ali smo se i veoma dobro branili", naveo je Kuman za holandski "NOS".

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Reprezentacija Holandije nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Montereju posle penala izgubila od selekcije Maroka 2:3, nakon ;što su regularni deo meča i produžeci završeni nerešenim rezultatom 1:1.

Kuman je rekao da ne žali što je današnju utakmicu započeo u formaciji sa pet odbrambenih igrača - 5-2-3, umesto uobičajene 4-3-3 formacije u kojoj je reprezentacija Holandije započela sve svoje utakmice u grupnoj fazi.

"Kad bih morao ponovo da uradim sve ispočetka, uradio bih isto. Odabrali smo da igramo na taj način jer smo dozvolili previše šansi u prethodne tri utakmice. Mogli ste da zažmurite na to i nastavite na isti način, ali mislim da je na treneru da promeni stvari. Nije bio slučaj očaja, zapravo sam fan ovog sistema", rekao je Kuman.

Kuman je izjavio i da se ne obazire na kritike zbog promene formacije.

"Cela Holandija je pozivala nas da igramo sa pet odbrambenih igrača. Dakle, igramo sa pet, a onda nas kritikuju zbog toga. Baš me briga. Sve se svodi na retrospektivu. Svi imaju odgovore retrospektivno. Dali smo sve od sebe i nemamo šta da sebi zamerimo", kazao je selektor reprezentacije Holandije.

Selekcija Holandije je u penal seriji izgubila 2:3, nakon što svoje udarce sa "bele tačke" nisu uspeli da realizuju Džastin Klajvert, Kvinten Timber i Krisensio Samervil.

"Svi znamo koliko su penali teški u ovakvim trenucima. Promašili smo tri od pet, a to je previše. Čak smo i uveli Džastina (Klajverta) jer je on obično dobar izvođač penala. ;Jednostavno nije bilo suđeno. Izgleda da to ostaje mračno poglavlje za nas", kazao je Kuman.

Kuman je drugi jedanaesterac reprezentativaca Maroka, kad je udarac Sufijana Rahimija holandski golman Bart Verbrugen prvobitno odbranio, da bi potom nespretnom reakcijom petom poslao loptu u svoju mrežu, nazvao "psihološki ključnim" za dalji tok penal serije.

"Taj penal je bio bizaran. Bart je držao loptu pod kontrolom, ali ju je onda slučajno petom zakucao u svoju mrežu. Kada takvi trenuci idu protiv vas, ne možete više ništa da uradite", naveo je Kuman.