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Početak nokaut faze Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi obeležili su šokovi i rani padovi favorita, što je potpuno promenilo sliku turnira

Kanada, Brazil, Paragvaj i Maroko već su obezbedili prolaz dalje, dok su najveća iznenađenja svakako ispadanja Nemačke i Holandije, selekcija koje su bile među glavnim favoritima za borbu za trofej. Oba tima završila su takmičenje već u šesnaestini finala, i to posle dramatičnih penala, što je potpuno poremetilo projekcije daljeg toka turnira.

Njihovim eliminacijama došlo je do značajnog pomeranja u "kosturu" Mundijala, pa su se otvorile nove rute za pojedine reprezentacije. Posebno se ističe da je ispadanje Nemačke direktno uticalo na gornji deo žreba, gde je Francuska izgubila očekivanog rivala u osmini finala. Umesto potencijalnog duela sa "pancerima", sada ih, ukoliko eliminišu Švedsku, čeka Paragvaj, što mnogi već ocenjuju kao znatno povoljniji rasplet.

Na drugoj strani žreba, Maroko nastavlja svoju senzaciju i već sada ima otvoren put ka četvrtfinalu, pošto ih u narednoj rundi čeka Kanada. To znači da će jedna od ove dve selekcije sigurno stići među osam najboljih, što dodatno potvrđuje da se donji deo kostura pretvorio u zonu velikih iznenađenja.

Sve u svemu, eliminacije Nemačke i Holandije potpuno su promenile tok turnira i otvorile prostor drugim reprezentacijama da dođu do završnice, dok se sve više stiče utisak da su favoriti izgubili sigurnost već na prvom koraku nokaut faze.