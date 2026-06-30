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Fudbalska reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je posle jedanaesteraca pobedila Nemačku 4:3, nakon što je posle regularnog dela utakmice i produžetaka bilo 1:1.

Paragvaj je poveo golom Hulija Ensisa u 42. minutu, a izjednačio je Kaj Haverc u 54. minutu.

Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Regularni deo utakmice i produžeci završeni su nerešeno 1:1, pa je pobednik odlučen izvođenjem jedanaesteraca.

Pogledajte najzanimljivije momente sa današnjeg meča:

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir