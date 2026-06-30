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Aleksandar Pavlović našao se na udaru kritika posle šokantne eliminacije Nemačke sa Svetskog prvenstva, a ceo slučaj dodatno je dobio mračnu dimenziju zbog rasističkih komentara koji su se pojavili u javnosti i na društvenim mrežama.

Nemački mediji i analitičari nakon poraza ističu da je vezni red "pancera" bio jedan od najslabijih delova tima, a Pavlović se posebno našao u fokusu zbog grešaka i slabijeg učinka u ključnim trenucima meča. Pojedini stručnjaci otvoreno su ga kritikovali, ocenjujući da nije doneo očekivanu stabilnost u sredini terena.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Nemačke - Aleksandar Pavlović Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Međutim, ono što je dodatno uzburkalo javnost jesu komentari koji su se pojavili van sportskog konteksta i koji su, prema pisanju pojedinih stranih medija, prešli granicu i ušli u zonu otvorenih uvreda i rasističkih poruka na račun mladog fudbalera.

Tako je na društvenim mrežama osvanulo na stotine ružnih komentara, a jedan od najviralnijih glasio je:

"Da je Pavlović rođen u Srbiji umesto u Minhenu, provaljivao bi u automobile i tražio da bi mogao nešto da pojede uveče."

Ovakav sadržaj izazvao je šok i osude, jer se radi o otvoreno uvredljivom i stereotipnom komentaru koji je dodatno rasplamsao raspravu o granici između kritike i govora mržnje.

Utisak je da je Pavlović u očima dela javnosti doživeo nagli preokret - od velikog talenta i "nemačkog projekta" do mete napada posle jedne slabije partije, iako je prethodno uživao status jednog od igrača na koje se ozbiljno računa u budućnosti.

Nažalost, sličan pritisak i podeljene reakcije ranije su osetili i drugi igrači sa multikulturalnim poreklom, među kojima su i legende nemačkog fudbala poput Miroslava Klosea i Lukasa Podolskog, što pokazuje da ovakvi obrasci nisu novost u javnom prostoru.

Slučaj Pavlovića ponovo je otvorio ozbiljnu raspravu o tome koliko brzo sportska kritika može da pređe u neprihvatljive i uvredljive poruke na društvenim mrežama.