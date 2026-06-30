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Golman Paragvaja Orlando Hil izjavio je danas da je njegova ekipa eliminacijom Nemačke sa Svetskog fudbalskog prvenstva dokazala da je sposobna da postigne velike stvari.

Hil je znao da je Paragvaj veliki autsajder protiv Nemačke. Ipak, ovaj 26-godišnji golman nadmudrio je nemačkog velikana Manuela Nojera u penal seriji i pomogao svojoj ekipi da pošalje kući četvorostruke svetske šampione.

"Ovo je dokaz da ne treba prerano govoriti... Ovo dokazuje da je Paragvaj sposoban da postigne velike stvari. Prilika je morala da dođe pre ili kasnije", rekao je Hil. ; Hil, koji brani za argentinski klub San Lorenco, pomogao je Paragvaju da stigne do nokaut faze sačuvanom mrežom u grupnoj pobedi nad Turskom od 1:0 i u remiju bez golova (0:0) sa Australijom.

Međutim, Hilu, koji je primio četiri gola od SAD u grupnoj fazi, bila je potrebna još bolja partija protiv Nemaca, koji su uputili 21 udarac u okvir gola naspram sedam Paragvaja.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Bilo je kao u horor filmu. Nemci su iskakali odasvud. Čak ni ja još uvek ne mogu da verujem", rekao je on.

Nemačka je, pored toga, imala i Nojera na golu. "Nojer je golman svetske klase. Delio sam penal seriju sa njim, a on je uspeo i da odbrani jedan penal. Imam samo poštovanje prema idolu poput njega", rekao je golman Paragvaja.

Reprezentacija Paragvaja će u osmini finala, u Filadelfiji, igrati protiv pobednika duela između selekcija Francuske i Švedske. "Sada ću, hladne glave, sesti i analizirati šta smo postigli. Uspeli smo da izdržimo do 120. minuta, a sreća je bila na našoj strani tokom penal serije", rekao je Hil.