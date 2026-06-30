NAPAD, PRETNJE I OTIMANJE ZASTAVE SRBIJE! Ekskluzivno otkrivamo pravu istinu i detalje skandala sa utakmice BiH na Mundijalu koji je podelio region
Bosna i Hercegovina je rezultatom 3:1 pobedila Katar i tako obezbedila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva prvi put u istoriji.
Nažalost, nakon utakmice se nije pričalo samo o dobroj igri Bosne i Hercegovine koja je apsolutno zaslužila da se nađe tu gde jeste. Na stadionu u Sijetlu je došlo do incidenta u sektoru iz kojeg su utakmicu gledali navijači Bosne i Hercegovine.
Na društvenim mrežama se pojavio snimak oduzimanja zastave Srbije, a nakon toga i neistinite tvrdnje kojima su napadnuti mladići označeni krivima za incident.
Upravo zbog tih neistina, navijači, među kojima je i mladić kojem je oduzeta zastava Srbije, odlučili su da se oglase.
Saopštenjem, koje je dostavljeno Kuriru, želeli su da objasne šta se dogodilo. Isto saopštenje prenosimo u celosti,
"Tema: Incident na utakmici BiH - Katar, Lumen Field, 24. juni 2026."
Mi, 4 momka iz Kanade, poreklom iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, želimo da javno iznesemo istinu.
Dana 24. juna 2026. godine, u 5:00 sati ujutru prešli smo granicu iz Kanade u SAD. U Sijetl smo stigli oko 7:00 sati sa jedinim ciljem da prisustvujemo utakmici Svetskog prvenstva 2026 između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Katara, koja je počela u 12:00 sati na stadionu Lumen Field.
Pre utakmice
Nalazili smo se na navijačkom okupljanju kod Waterfronta u Sijetlu. Dvojica od nas su nosila dres reprezentacije BiH, jedan dres Hrvatske, a jedan zastavu Srbije na leđima. Tokom tog okupljanja nismo izazivali incidente. Naprotiv, više navijača se sa nama fotografisalo. Fotografija pod nazivom "Sastao se Balkan" dokumentuje tu atmosferu.
Na tribini stadiona Lumen Field
Prilikom ulaska u sektor naših sedišta, jednom od nas, koji je nosio zastavu Srbije vezanu oko struka i dres BiH, pokušano je nasilno oduzimanje zastave. Pre nego što smo uopšte seli, okružilo nas je 15-20 osoba koje su upućivale psovke i pretnje. Situaciju je pokušao smiriti gospodin u belom šeširu, koji je imao akreditaciju, što je vidljivo na video snimcima sa događaja. Pod pritiskom, zastava je skinuta i nakon toga oteta. Nakon direktnih pretnji da nam boravak u tom sektoru nije siguran, odmah smo napustili tribinu i prešli na drugu.
Nakon utakmice:
Na društvenim mrežama TikTok, Facebook i Instagram pojavile su se neistinite tvrdnje da smo "došli sa namerom da provociramo navijače BiH" te da smo "ukrali zastavu od žene". Ove tvrdnje su netačne. Incident nismo prijavili policiji u tom trenutku, u nameri da deeskaliramo situaciju.
Naš cilj dolaska na utakmicu bio je sportski i multietnički, u duhu poruke "Sastao se Balkan".
Poruka za Balkan:
Mi smo dokaz da se može. Srbin, Hrvat, Bošnjak i Crnogorac. Pet sati vožnje, zajedno na fudbalu, sa smehom. Nasilje na tribini nije naš Balkan. Naš Balkan je ova slika. Naš Balkan je pomirenje, poštovanje i zajednički osmeh.
Zato završavamo rečima koje nas vode: "Nije junak ko bije, već ko nepravdu trpi i prašta."
Pozivamo medije i javnost da provere činjenice pre prenošenja neproverenih informacija", navedeno je u saopštenju.
Bonus video: